COVID-19 har pustet frisk luft i en gammel sag: Nu skal lungepatienter løftes med en helhjertet indsats

I år er det 120 år siden, Lungeforeningen blev stiftet for at bekæmpe den smitsomme sygdom tuberkulose, men aldrig har lungesagen været mere aktuel end i det ­forløbne år. Det er under coronapandemien blevet tydeligt for de fleste, hvor vigtigt raske lunger er. Lad os sammen stå på fundamentet af den indsigt og den utrolige innovation og kampgejst, som sundhedsvæsenet har vist det seneste år og puste ny luft i lungesagen. Lunge­patienterne fortjener at få en helhedsorienteret behandling af høj kvalitet.