Traditionelt er det en opgave for sygeplejersker at regulere ilttilskuddet, når patienter med KOL bliver indlagt med forværringer. Det sker i omegnen af hver anden til fjerde time, hvor sygeplejersken måler patientens ilt i blodet og regulerer ilttilskuddet, alt efter om der er for meget eller for lidt ilt i blodet. Er patienten meget syg, kan der være behov for regulering af ilten hver halve time. Der findes dog også et danskudviklet apparat, der automatisk regulerer ilttilskuddet i et feedback-loop...