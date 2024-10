For personer med cystisk fibrose har bakterien Pseudomonas aeruginosa i mange år været en kendt problemmager i lungerne, hvor den kan lede til forværring af sygdom. Sådan er det også hos personer med KOL, hvor bakterien er forbundet med øget risiko for KOL-forværringer. Et dansk studie har for nylig vist, at hvis man med antibiotika slår bakterien ned i lungerne hos personer med KOL, reducerer det markant risikoen for KOL-forværringer. Årsagen er den enkle, at færre problematiske bakterier skaber mindre...