Mors og fars astma har lige stor betydning for, om barnet også får det

Nogle studier har peget i retning af, at det har større betydning for barnets risiko for at udvikle astma, om mor har det, fremfor om far har det. Data fra Næstvedundersøgelsen viser dog, at det i forhold til barnets risiko for udvikling af astma er ligegyldigt, hvilken forældre der har det.