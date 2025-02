Livskvalitet og smerter har betydning for KOL-patienters genindlæggelser og overlevelse

Når patienter med KOL bliver indlagt med dårlig livskvalitet, har det betydning for deres sandsynlighed for at dø eller blive genindlagt. Den øgede risiko for at blive genindlagt ser i høj grad ud til at være drevet af smerter eller ubehag. Vi skal måske have mere fokus på palliativ behandling til KOL-patienter med smerter og ubehag under indlæggelse med lungebetændelse, siger forsker.