På AUH er arbejdet med fremtidens ledelse først lige begyndt

Efter at have sagt farvel til to ledende overlæger inden for kort tid på afdelingen for Hjertesygdomme indså ledelsen på AUH, at der skulle noget andet til for at dække afdelingens enorme ledelsesspænd. Derfor leder man nu efter to nye cheflæger. Netop skræddersyede løsninger er svaret på de ledelsesmæssige udfordringer i sundhedsvæsenet, mener overlægeformand.