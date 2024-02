Ledende overlæge på afdeling for Led- og Bindevævssygdomme på Aarhus Universitetshospital, Lars Erik Bartels, bliver fra 1. marts 2024 cheflæge for selvsamme afdeling. Det skriver Aarhus Universitetshospital (AUH) på LinkedIn. Lars Erik Bartels er motiveret for at fortsætte i kendte rammer: »I min hverdag på led- og bindevævssygdomme er jeg omgivet af de dygtigste kolleger, og i lederrollen motiveres jeg først og fremmest af at give dem de bedste vilkår og rammer for at præstere optimalt i hverdagen,« siger han...