Ledelse i dag handler om at få andre til at være de dygtigste

I et kvart århundrede har erhvervspsykolog Mette Møller arbejdet med ledelse i sundhedsvæsenet og i mange forskellige typer organisationer, og hun er ikke i tvivl om, at ledelse er langt mere krævende i dag. Hun fremhæver modet til at turde at begå fejl og evnen til at udvikle andre som nogle af de bærende elementer i fremtidens ledelse.