»Formentlig bliver jeg mere formelt leder for udviklingen i løbet af sommeren,« siger Dorte Høst. Hun taler om jobbet med at stå for kompetenceudviklingen på Enhed for lindrende behandling på Regionshospitalet i Gødstrup. Her er hun allerede overlæge og har ikke for alvor travlt med at få sat en titel på mange af de opgaver, hun allerede løser. Det står i kontrast til, at ledelse altid er faldet naturligt, fordi hun gerne vil være med til at sætte sit aftryk...