Lars Dyrskjøt, der er professor ved Aarhus Universitet og Molekylær Medicinsk Afdeling (MOMA) på Aarhus Universitetshospital, har modtaget en EU-bevilling på 11. mio. kr. til forskning til at øge forståelsen for interaktionen mellem tumorer og patienter. Bevillingen til Lars Dyrskjøt og hans forskningsteam er en del af et europæisk forskningsprojekt med et samlet budget på 60 mio. kr. Det europæiske forskningsprojekt går under navnet MULTIR-projekt og fokuserer på at samle og analysere data fra tre store kræfttyper. Det skriver Aarhus...