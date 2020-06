Lavdosis-CT – fup og fakta

Jørgen Schøler Kristensen (JSK) havde i Dagens Medicin d 29.maj et indlæg, som tydeligvis er skrevet før mødet i Sundhedsstyrelsen den 28. maj.

Indlægget er underskrevet af de øvrige lægefaglige direktører i det tidligere Klinikforum i Region Midt, og indeholder en så uhørt voldsom kritik af lavdosis CT (”Lavdosis CT-scanning er en eksperimentel og uvidenskabelig udredningspraksis, som indtil videre ikke hører hjemme i Region Midtjylland”) og så mange faktuelle fejl, at jeg er nødt til at lave denne gennemgang.

I indlægget kritiseres, at praktiserende læger i Silkeborg siden 2016 har haft mulighed for at henvise til lavdosis CT (LDCT) i stedet for røntgen af lungerne. Projektet er en simpel kvalitetsforbedring, hvor LDCT erstatter røntgen af lungerne. Så simpelt er det. Det og intet andet.

LDCT har således intet at gøre med lungekræftpakkerne, som forløber helt uafhængig og helt uændret, efter Silkeborg startede udfasning af røntgen og implementering af LDCT i stedet.

I dag foretages 70 pct. af undersøgelser af brystkasse med CT i Silkeborg, mens de tilsvarende tal andre steder i Region Midtjylland er 25-44 pct. Lad LDCT findes 2,5 pct. lungekræft mod knap 40 pct. i lungekræftpakken og ca. 1 pct. ved screening af raske rygere over 50 år.

Silkeborgs udfasning af røntgen til fordel for LDCT har givet nogle unikke resultater ved tidlig lungecancerdiagnostik, hvor der findes signifikant flere i de tidlige stadier og signifikant færre i de sene stadier. Hvis resultaterne kunne overføres til landstallene, ville flere hundrede menneskeliv kunne spares om året. Det faktum burde i sandhed have interesseret Klinikforum langt mere!

Ingen i den internationale litteratur betvivler, at LDCT er bedre end røntgen til at rejse mistanken om lungekræft, når en læge har denne diagnose med i sine differentialdiagnostiske overvejelser. Værdien af LDCT er i øvrigt også dokumenteret, når det gælder screening for lungekræft.

Så når der skrives, at »Lavdosis CT-scanning er en eksperimentel og uvidenskabelig udredningspraksis, som indtil videre ikke hører hjemme i Region Midtjylland,« afsløres en betydelig uvidenhed på området, for intet kan være mere forkert.

Lavdosis CT anvendes til mange formål i regionen, og direktøren i Kræftens Bekæmpelse har gentagne gange – senest efter mødet i Sundhedsstyrelsen d 28. maj – opfordret til at kigge til Silkeborg.

Alle er enige i, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer skal følges, og retningslinjerne i lungepakken følges naturligvis i Silkeborg.

Hvad er problemet?

Sundhedsstyrelsen har udgivet en udmærket retningslinje for kræft – lungekræftpakken. Den overholdes naturligvis alle steder, men nogle uheldige og ikke af alle vedtagne tillægsfortolkninger, som er promoveret af Region Midtjylland alene i Silkeborg, kommer nu som forudsagt til at skabe problemer for alle sygehuse i landet.

Det har Frede Olesen redegjort for i et udmærket debatindlæg i Dagens Medicin. Den nye fortolkning anfører, at ”alle med mindste mistanke” skal have højdosis-CT med kontrast (HDCT+k). Herved fratages praksislægernes mulighed for at lave en faglig vurdering af indikationen, således at alle med skuldersmerter, træthed, åndenød eller alle rygere mm ikke skal sendes til HDCT+k.

Det er umuligt for alle afdelinger i landet at leve op til retningslinjerne med den nye fortolkning, da alle ovennævnte nu skal i en fuld lungekræftpakke med HDCT+k, hver gang de henvender sig til egen læge. Det er ovenikøbet umuligt for specialister at afgøre, om patienterne ud fra henvisningerne opfylder kriterierne til HDCT+k, da overensstemmelsen mellem to specialister stort set svarer til plat-og-krone (kappa-værdi 0,04).

Utroligt at Klinikforum har accepteret denne lodtrækningslignende fremgangsmåde ved genindkaldelse af patienter.

På grundlag af Region Midtjyllands tolkningsproblemer af retningslinjerne besluttede Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse at holde møde med henblik på at løse problemerne om den opståede usikkerhed ved visitering til lungekræftpakken og HDCT+k.

Efter det, vi hører, er der igangsat en konstruktiv proces, og Kræftens Bekæmpelses direktør udtalte da også efter mødet, at LDCT, som det bruges i Silkeborg, kan være en udmærket erstatning for røntgen af lungerne, som på sigt bør udfases, når lungekræft er en relevant differentialdiagnose.

Patienter, der har fået lavet LDCT, er Silkeborg nu på grundlag af de lokalt overfortolkede skærpede kriterier pålagt at genindkalde til HDCT+k, skønt sandsynligheden for at påvise lungekræft pga. den bedre billedmodalitet kun er én tusindedel (hvad patienterne ikke blev oplyst om). Mon alle havde gennemtænkt dette? Man undres over, at samme fortolkning ikke lægges ned over alle andre røntgenafdelinger i landet, end ikke inden for egen hospitalsenhed.

Undersøgelser har vist, at et betydeligt antal henvisninger til røntgen af lungerne (lavdosis CT i Silkeborg) opfylder mindst ét af kriterierne til lungekræftpakken of HDCT+k, så alle røntgenafdelinger i hele landet er indiskutabelt i samme situation som Silkeborg.

Måske er den egentlige skandale, dels

at alt for mange ledere vender det blinde øje til det faktum, at der i mangel af bedre tilbud alt for mange steder fortsat bruges røntgen af lungerne, når lungekræft er en relevant differentialdiagnose og dels

at man har pålagt et sæt fortolkninger i Silkeborg, som vil give betydelige problemer på samtlige røntgenafdelinger i hele landet, hvis samme fortolkning skal gælde.

Ingen afdelinger er i stand til at overholde de nye fortolkninger om, at mistanken ikke kan gradbøjes. Derfor tror jeg, at det konstruktive møde i Sundhedsstyrelsen, som d 28. maj kom i stand på Kræftens Bekæmpelses foranledning, vil skabe både muligheder for at gennemføre de storskalaforsøg alle har efterlyst de sidst år og en ny klarhed over henvisninger på mistanke om lungekræft, som sygehuse kan overholde – og som også vil vise, at den såkaldte ”Silkeborg sag” byggede på et forkert grundlag – skabt med andet formål end patienternes sikkerhed.

JSK kritiserede også forskningsindsatsen i Silkeborg på området. Alle er enige i, at der skal et større multicenterstudie til for definitivt at afklare, om de iøjnefaldende resultater fra Silkeborg gennem de seneste fire år kan genfindes.

Det blev faktisk også drøftet ultimo 2017 og en handlingsplan diskuteret, hvorefter sundhedsdirektør Ole Thomsen med det helt uacceptable læserbrev, der uforståeligt ikke fik øjeblikkelige ansættelsesmæssige konsekvenser, såede tvivl om Silkeborg-forskerens kvalifikationer, så vedkommende efterfølgende i hvert fald for en tid forlod Silkeborg og regionen.

Ole Thomsen henvendte sig endda til Sundhedsstyrelsen i 2018 og forklarede, at Silkeborg har udskiftet røntgen med LDCT og bad Sundhedsstyrelsen være med til at initiere storskalaforsøgene – uden han angiveligt fik svar og uden han rykkede for det.

Ingen af de følgestudier (registerstudier) der var i gang i Silkeborg – og som blev forsinket af Ole Thomsens læserbrev – er nødvendige for at initiere det storskalaforsøg, der skal eftervise, om andre kan genfinde resultaterne fra Silkeborg.

Er det forsvarligt, at man – også de lægelige chefer i Klinikforum – ikke tager initiativ til dette, når Silkeborgs resultater er så opløftende?

JSK skriver, at han fuldt ud støtter beslutningen om, at hospitalsledelsen i Hospitalsenhed Midt har stoppet den ”eksperimentelle og uvidenskabelige udredningspraksis” med lavdosis CT.

Det er desværre heller ikke korrekt.

Røntgen er blot erstattet med LDCT.

Praksislægerne kan fortsat helt uændret henvise til lavdosis CT i stedet for røntgen af lungerne, hvis kriterierne til lungekræftpakken ikke er opfyldt (Dagens Medicin, 8.5.2020. ”Silkeborgsagen: Manden er væk – metoden består”).

Afslutningsvis er det lidt specielt, at JSK som personlig ven af sundhedsdirektør Ole Thomsen, står for en støtteerklæring til ham i en for Thomsen historisk presset situation (Dagens Medicin d 25/5, ”Den skaldede hævner rider igen”). Vi har historisk store ledelsesmæssige problemer på flere af Region Midtjyllands hospitaler med dårligt arbejdsmiljø præget af management by fear, frygt for ytringsfriheden og kammerateri (som specielt medarbejderne på AUH har fremhævet som et problem), og en helt forfærdelig rapport fra Muusmann om ledelsesproblemer og samarbejdsproblemer på AUH uden problemer erkendes og uden der effektivt gribes ind.

JSK mere end antyder, at man overholder Sundhedsstyrelsens retningslinjer i den uautoriserede skærpede form på alle andre hospitaler i Region Midtjylland. Herved udstilles en uhørt manglende viden på området, da alt for mange steder er den tidlige diagnostik ved svage symptomer afhængig af en usikker røntgendiagnostik. Skulle nogen tvivle på dette, vil jeg opfordre til en simpel auditgennemgang af henvisninger til røntgen af lungerne. Det er allerede gjort på nogle afdelinger – over halvdelen af alle henvisninger til røntgen af lungerne opfylder kriterierne til henvisning til lungekræftpakken, og ved rutinemæssig konvertering af røntgen af lungerne til CT hos rygere over 40 år diagnosticerer 2,3 pct. lungekræft.

Hermed udsætter JSK sine medunderskrivere, der ikke arbejder inden for området, for en – naturligvis ubegrundet – mistanke om, at de kan have følt sig presset til at underskrive. Mon de har kunnet gennemskue alle fejlene i indlægget? Mon ikke de har frygtet ”samarbejdsmæssige problemer”, hvis de havde afslået at skrive under. Alle husker fyringsgrundene for de seneste direktører i Ole Thomsens regeringstid.

Jeg tror, Ole Thomsen gerne havde været støtteerklæringen foruden.