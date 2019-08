Styrelsen for Patientsikkerhed skal evalueres inden for det næste halve år, og der skal ske en ændring, for styrelsen arbejder stadig meget kontrollerende og straffende, skriver Henrik Ullum, formand for LVS.

Det er menneskeligt at fejle, men det er kriminelt ikke at lære af fejlene. Det har været mantraet for det lærende sundhedsvæsen, siden det blev lanceret som begreb omkring årtusindskiftet. Derfor er det sørgeligt, at vi her en snes år efter stadig hænger fast i den mest primitive opfattelse af, at fejl skal straffes. Der […]