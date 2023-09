Efterhånden er overlevelsen for patienter med en lymfomdiagnose blevet så god, at læger i højere grad kigger på, hvordan det går det hele menneske efter et kræftforløb. En del af det hele menneske er sexlivet, og i et nyt dansk studie kan forskere vise, at for mange mænd er sexlivet ikke naturligt nemt, efter de er kureret for deres kræftsygdom. Mere end halvdelen af mændene i studiet havde erektil dysfunktion, hvoraf omkring hver sjette sloges med svær erektil dysfunktion. Langt...