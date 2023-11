Lægemiddelvirksomheden Roche har indgået et samarbejde med Sygehus Lillebælt om at afprøve den Roche-distribuerede LungFlag kunstig intelligens-algoritme til at identificere patienter med lungekræft på et stort datasæt fra sygehuset og sidenhen på patienter med KOL fulgt i sygehusets KOL-ambulatorium. Algoritmen er udviklet af virksomheden EarlySign. Håbet er, at forskerne og lægerne på sygehuset kan vise, at algoritmen er i stand til at identificere personer med højest risiko for udvikling af lungekræft inden for 12 mdr., så de kan blive screenet...