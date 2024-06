Forskere har i et nyt studie undersøgt, om det har betydning for kvinder i overgangsalderen, hvilken hormonterapi de bliver behandlet med. Resultatet af studiet peger på, at det måske ikke er helt lige meget, idet behandling med kun østrogen udvundet fra hoppeurin (conjugated equine estrogen – CEE) ser ud til at øge risikoen for ovariekræft. Behandling med medoxyprogesteron-acetat (MPA) ser derimod ikke ud til at komme med samme risiko. Måske beskytter MPA endda mod udvikling af kræft i livmoderen. Forskningen...