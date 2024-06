Østrogen-hormonterapi i overgangsalderen øger måske risikoen for kræft

Nyt studie tyder på, at behandling af kvinder i overgangsalderen med hormonterapi med kun østrogen måske øger risikoen for udvikling af ovariekræft. Medroxyprogesteron-acetat ser derimod ikke ud til at komme med samme risiko og ser endda ud til at beskytte mod livmoderkræft. Et andet studie viser bemærkelsesværdige resultater ved behandling af ALK-positiv lungekræft med Pfizers Lobrena.