Jonatan Schloss (JS), som i disse år er direktør i Komponent (kommunernes fælles udviklingscenter under KL), skriver i Dagens Medicin 31. marts 2023 om, hvordan sundhedsaktører kan ‘spille hinanden bedre’. I denne artikel skriver JS bl.a. om dosisdispensering og den nyligt indgåede aftale mellem regionernes løn- og takstnævn, RLTN, hvor KL også har plads, og praktiserende lægers organisation PLO. JS skriver, at kommunerne jubler over aftalen, som giver de praktiserende læger et honorar for at påtage sig det lægelige ansvar...