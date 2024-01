»Han var simpelthen så skuffet, fordi han syntes, at jeg svigtede mit fag. Én ting var at være ledende overlæge, men at blive centerchef … dét var et svigt.« Min oplevelse er, at der bliver talt rigtig meget om, hvordan vi bedst leder vores medarbejdere, og hvad det er for en generation, vi får ind i sundhedsvæsenet Kirsten Wisborg, vicedirektør og forperson, Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet Sådan lød en ældre kollegas reaktion, da Kirsten Wisborg i 2013 efter...