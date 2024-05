Supervision var kun noget man fik, hvis man efterspurgte det, da den nu 50-årige David Levarett Buck fik sin autorisation i 2005 og selv kom ud i sundhedsvæsenet. Og det var cheflægen, der var den ubetingede leder. Han hvilede i, at det var et hårdt job fuld af svære beslutninger, og at han skulle spørge om hjælp, hvis han havde brug for det. Men meget har ændret sig siden, og han oplever, at især unge læger har helt andre forventninger...