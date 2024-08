I sommeren 2022 begyndte der at ske noget på hjerteafdelingen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Pludselig begyndte der at komme flere og flere henvendelser fra iranske sygeplejersker, som søgte såkaldte evalueringsansættelser. En evalueringsansættelse tager seks måneder at gennemføre, og den er nødvendig, hvis man som sygeplejerske fra et land uden for EU og EØS vil opnå autorisation til at arbejde i Danmark. Tilfældet ville, at man på hjerteafdelingen på det tidspunkt havde mange vakante sygeplejerskestillinger, og derfor begyndte man at...