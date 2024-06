Læger glæder sig over skrottet vejledning: »Vi var i fare for at blive klynget juridisk op på en vejledning, vi ikke følte var faglig korrekt«

Sundhedsstyrelsens beslutning om at skrotte vejledningen for behandling af patienter med akutte og atypiske brystsmerter vækker glæde blandt læger, som befinder sig i sundhedsvæsenets forreste linje. DSAM efterlyser nu en ny vejledning på området, men det indgår ikke i Sundhedsstyrelsens planer.