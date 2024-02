For sygeplejerske og prismodtager Mie Terkelsen handler arbejdet for Læger uden Grænser ikke om at redde verden

Efter fem udsendelser og flere års dedikeret indsats for nødhjælpsorganisationen Læger uden Grænser er sygeplejerske Mie Terkelsen blevet tildelt Florence Nightingale-medaljen af Internationalt Røde Kors. Hun er selv drevet af lysten til at opleve og møde nye mennesker og kalder det nødvendigt at finde et personligt ‘drive’ for at kunne klare nødhjælpsarbejdet.