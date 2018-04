Hvidovre skræddersyr specialiseret palliation

Fra standardkontroller til en individuelt tilpasset indsats. Det er grundtanken bag et nyt specialiseret palliativt tilbud, som Hvidovre Hospital har udviklet til patienter med livstruende lungesygdom. Håbet er at løfte den basale palliation i lungemedicinsk regi, så de alvorligt syge lungepatienter sikres bedre livskvalitet i deres sidste levetid.

På Hvidovre Hospital har et helt nyt og usædvanligt samarbejde set dagens lys. Den specialiserede palliations tværfaglige team har sammen med lungemedicinske eksperter udviklet et specialiseret og individuelt tilpasset palliativt tilbud til patienter med livstruende lungesygdomme. Tilbuddet har fået titlen Palliativt Udgående Specialiseret Tilbud (PUST).

Hidtil har hovedparten af patienterne med livstruende lungesygdom været henvist til basal palliation i lungemedicinsk regi. Få patienter har været tilknyttet hospitalets palliative enhed, men de har ikke modtaget palliation tilpasset de problemstillinger, der knytter sig specifikt til at være lungesyg – for denne viden har ganske enkelt ikke været tilgængelig før nu, forklarer afsnitsansvarlig overlæge på Palliativ Enhed, Pernille Bræmer Hertel, som har været en af drivkræfterne bag PUST.

»Traditionelt har palliation været tiltænkt patienter med kræft. Vi har haft få patienter med hjerte– og lungesygdom gående i den specialiserede palliation de senere år, men dem har vi taget hånd om på den samme måde, som vi tager hånd om patienter med kræft – og har de haft problemer med vejrtrækning, har vi konsulteret en lungemediciner over telefonen. Det er en forholdsvis ny tankegang, at palliation skal målrettes andre patienter end patienter med kræft,« siger Pernille Bræmer Hertel.

Om end PUST er et billede på, at der blæser nye vinde i sundhedsvæsenet, er det bestemt ikke nyt, at mange patienter med livstruende lungesygdom – primært KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) – har behov for en individuelt tilpasset og tværfagligt funderet indsats i deres sidste tid. KOL er den fjerdehyppigste dødsårsag i Danmark, og patienterne døjer ofte med komplekse problemstillinger og en stor symptombyrde, som kan række ud over det lungemedicinske speciale, f.eks. smerter og angst. Derfor er det vigtigt, at de bliver sikret adgang til et palliativt tilbud, der er forankret både i den specialiserede palliation og det lungemedicinske speciale, siger afdelingslæge på lungemedicinsk enhed, Laura Hohwü Thomsen, der ligeledes har været med til at udvikle PUST.

»Det er en stor fordel for de komplekse patienter, at de har adgang til de tværfaglige kompetencer, som ligger i den specialiserede palliation, f.eks. psykologer, præster og socialrådgivere. For på den måde får de forudsætningerne for at leve bedst muligt med de udfordringer, de har,« siger hun.

Rådgivning alle ugens dage

PUST har været under udvikling siden efteråret sidste år, og den første patient blev inkluderet i sidste uge. Tilbuddet henvender sig til patienter med livstruende lungesygdom i Region Hovedstadens planområde Syd, som dækker Amager og Hvidovre Hospital og Glostrup Hospital. Forventningen er, at der vil blive inkluderet 80 patienter det første år og 120 patienter det følgende år.

Patienterne henvises fra de lungemedicinske enheder og fra egen læge. De patienter, der er relevante for PUST, er patienter med livstruende lungesygdom med et komplekst symptombillede og daglig lidelse. Desuden er det obligatorisk, at de har en lungefunktion (FEV1) på under 40 pct., selvom de er optimalt medicinsk behandlede.

Når en patient visiteres til PUST, kontaktes patienten telefonisk med henblik på at aftale en tid til den første samtale. Visitationssamtalen varetages af Laura Hohwü Thomsen og en af de sygeplejersker, som er tilknyttet PUST. Optimalt set er patientens pårørende også til stede under samtalen. Forud for samtalen har patienten besvaret en række spørgeskemaer – oprindeligt udviklet til kræftpatienter – der giver overblik over patientens fysiske, psykiske, eksistentielle og sociale problemstillinger.

Sådan er PUST finansieret Regeringen indgik i juni 2017 en aftale om en ny handleplan for den ældre medicinske patient. På landsplan blev der afsat 1,2 mia. kr. i perioden 2016-2019 og herefter varigt 300 mio. kr. årligt. 175 mio. kr. blev afsat specifikt til udgående funktioner og specialiseret rådgivning fra hospitalerne. I Region Hovedstaden vedtog administrationen, at udmøntningen af de nationale midler til udgående funktioner primært skulle gå til at styrke palliative team for ikke-kræftpatienter og geriatriske team. I Hovedstadsregionens planområde Syd blev midlerne målrettet palliation af hjerte- og lungepatienter med livstruende lunge- og hjertesygdom, herunder PUST. PUST har et budget på ca. 1,5 mio. kr. årligt.

Flere øjne på patienterne

»Samtalen er et struktureret interview, hvor patienterne får mulighed for at fortælle, hvilke problemer der fylder meget for dem. Det giver os grundlag for at vurdere, om vi i PUST kan byde ind med noget, som kan gøre en forskel for dem. Eller om patienternes problemer er af en isoleret karakter, så de kan rummes i et almindeligt ambulatorium og hos egen læge,« siger Laura Hohwü Thomsen.

Efter visitationssamtalen præsenteres patienten for det tværfaglige team fra Palliativ Enhed, således at de forskellige fagligheder i teamet kan vurdere patientens problemstillinger og byde ind med deres forskellige tilgange til den fremtidige palliative indsats. Alle patienter diskuteres på en tværfaglig konference. Også dem, Laura Hohwü Thomsen i udgangspunktet ikke fandt egnede til PUST.

De patienter, der inkluderes i PUST, følges og behandles livslangt. De tilknyttes en sygeplejerske, en såkaldt Case Manager, der fungerer som tovholder og koordinator for den tværfaglige indsats og kommunikation omkring patienten. Patienten opfordres til at tage kontakt til Case Manager, hvis han eller hun f.eks. oplever nye symptomer eller forværring af symptomer.

»Den tætte kontakt med Case Manager skal gøre patienterne i stand til og trygge ved at håndtere deres sygdom i det daglige. De får vished om, at de til enhver tid kan række ud efter en ’livline’. Det betyder, at de døgnet rundt alle ugens dage kan få rådgivning og hjælp direkte fra hospitalet. De kan sågar blive indlagt akut på hospitalet, hvis situationen kræver det,« forklarer Laura Hohwü Thomsen og fortsætter:

»Det primære mål med PUST er at sikre patienterne bedre livskvalitet i den sidste tid. Men vi håber, at den tætte kontakt og dialog med hospitalet vil føre til, at patienterne får en bedre sygdomskontrol og dermed færre skadestuekontakter og færre indlæggelser.«

I hverdagen vil patienterne få fat i en sekretær, som stiller dem videre til Case Manager. I weekenden er det sygeplejerskerne på Palliativ Enhed, som tager telefonen. De er udstyret med lungemedicinske flowcharts, så de kan håndtere patienternes problemstillinger korrekt.

Laura Hohwü Thomsen er tilknyttet PUST halvdelen af sin arbejdsuge. Den anden halvdel er hun på lungemedicinsk afdeling. Derudover er to sygeplejersker (Case Managers) tilknyttet. Den ene fra mandag til onsdag og den anden fra onsdag til fredag.

Fremtidssnak et vigtigt element

En af grundpillerne i PUST er, at den palliative indsats tilrettelægges, så den tager højde for den enkelte patients behov og problemstillinger. Det er individuelt, hvor hyppigt patienterne har brug for at være i kontakt med hospitalet. Nogle patienter kommer til at have faste telefontider hos deres Case Manager ugentligt, mens andre blot har brug for at ringe op et par gange om året. Antallet af f.eks. ambulante besøg, hjemmebesøg og tværfaglige konferencer vil ligeledes variere. Erfaringer fra KOL-ambulatoriet på Hillerød Sygehus viser, at patienterne typisk har 12 telefoniske kontakter årligt. Tallet kan dog ikke overføres direkte, da KOL-ambulatoriet i Hillerød ikke alene har patienter med livstruende lungesygdom.

Et element ligger imidlertid fast: ACP-samtalerne. Forkortelsen ACP dækker over ordene ’Advance Care Planning’ og henviser til, at samtalerne centrerer sig om, hvilke ønsker den enkelte patient har for sit liv fremadrettet.

»I modsætning til patienter med kræft kan patienter med lungesygdoms tilstand ændre sig hurtigt, og det er ofte ikke til at forudse, hvornår en forværring indtræffer. Derfor er det vigtigt, at vi på forhånd har talt med dem om, hvilke ønsker de har, hvis forværringen sker,« siger Pernille Bræmer Hertel og fortsætter:

»Nogle patienter har måske prøvet at være i respirator og ved, at det vil de aldrig igen. Andre har måske et udtalt ønske om ikke at vil indlægges. Når vi ved de ting på forhånd, er det meget lettere for os at sikre, at patienterne får det, som de helst vil have det. Og at de i sidste ende dør, som de helst vil dø. Min erfaring er, at det også er med til at give de pårørende mere ro.«

KOL er kendetegnet ved en tiltagende symptombyrde og deraf følgende funktionstab og en gradvis aftagende livskvalitet. Udviklingen i sygdomsforløbet er imidlertid ikke lineært, men uforudsigeligt og kendetegnet ved akutte forværringer, hvor symptombyrden og risikoen for død pludselig er betydelig højere end dagen forinden. Det understreger, ifølge Pernille Bræmer Hertel, vigtigheden af løbende at afholde ACP-samtaler.

»Det er mit indtryk, at patienter med lungesygdomme sjældent taler om død. De har ofte levet med deres sygdom i flere år, og døden er ikke præsent på samme måde, som den er for en patient med kræft,« siger Pernille Bræmer Hertel.

Ny forskning på trapperne

Det er ikke alene patienterne, der kommer til at få gavn af PUST. Udvekslingen af erfaringer på tværs af den specialiserede palliation og det lungemedicinske speciale kommer til at tjene begge fagligheder godt, vurderer Pernille Bræmer Hertel. Litteraturen om og erfaringerne med specialiseret palliation til patienter med svær lungesygdom er begrænset, og derfor er ny viden kærkommen, siger hun.

»Jeg ved rigtig meget om de problemstillinger, patienter døjer med, når de ikke har langt igen. Jeg kender til ni behandlinger mod forstoppelse, mens Laura måske kun kender til tre. Til gengæld har hun en meget bredere og mere dybdegående viden om patienter med lungesygdom og de specifikke symptomer, der knytter sig til at være lungesyg. Vi kommer til at lære rigtig meget af hinanden.«

En af de problemstillinger, som kendetegner patienter med livstruende lungesygdom, er, at de skammer sig og føler skyld over at have pådraget sig en lungesygdom.

»De føler skyld over at have røget, og de føler, at resten af samfundet ser ned på dem. Det er enormt stigmatiserende at være lungesyg. Det er vigtigt, at vi hjælper dem af med skylden og skammen – den er alligevel ikke til nogen nytte,« siger Laura Hohwü Thomsen.

Hun fortsætter: »Skyld og skam har sandsynligvis været medvirkende til, at lungesygdomme hidtil ikke har fået opmærksomhed nok. Jeg håber og tror, at tiden er ved at være moden til, at vi retter fokus på denne her kæmpe store patientgruppe, som har meget lidelse.«

PUST er budgetteret med omkring 1,5 mio. kr. årligt. Hensigten er, at tilbuddet på sigt skal udbredes til hospitaler landet over.

»Der er en klar intention inden for den specialiserede palliation, som lyder, at palliation til den andel af patienterne, som ikke har kræft, skal øges betydeligt. Det arbejdes der på mange steder, og mit håb er, at vi om fem år taler om palliation til alle patientgrupper,« siger Pernille Bræmer Hertel.

Data om patienterne i PUST indrapporteres til Dansk Palliativ Database (DPD). Disse data vil danne grundlag for forskning i palliation af patienter med livstruende lungesygdomme.