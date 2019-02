»Godnat lille lunge, nu vil vi ikke se dig mere«

Rigets thoraxkirurg Peter Skov Olsen tænker på det, hver gang han træder ind i hospitalets operationsstue for lungetransplantationer: Selv det mindste fejltrin kan slå den dødssyge patient ihjel. Dagens Medicin følger ham og hans team, hvor alle kneb gælder i forsøget på at minimere de talrige farer under operationen såvel som i tiden efter, hvor store kliniske forsøg skal pege på, hvordan man kan undgå, at kroppen afstøder lungerne.