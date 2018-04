Ny vejledning skal forenkle valget af KOL-behandling

Internationale vejledninger har skabt forvirring om farmakologisk behandling af KOL og har gjort det sværere at klassificere patienter korrekt. Ny vejledning fra Dansk Lungemedicinsk Selskab skærer ind til benet og gør det enklere at vælge den rette behandling.

En ny vejledning fra Dansk Lungemedicinsk Selskab skal gøre det simplere at vælge den rette farmakologiske behandling til patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL). Ønsket om forenkling er en følge af den seneste internationale GOLD-vejledning fra 2017, der ifølge Anders Løkke Ottesen, speciallæge i intern medicin og medicinske lungesygdomme på lungemedicinsk afdeling ved Aarhus Universitetshospital, har haft uhensigtsmæssige følger, og har gjort det sværere at klassificere patienter korrekt.

Anders Løkke Ottesen har stået i spidsen for arbejdet med at opdatere KOL-vejledningen, som udkom ved årsskiftet. Han har især oplevet et stort behov for at opdatere afsnittet om farmakologisk behandling af KOL i den stabile fase.

»De senere år er der udkommet mange vejledninger, og det har været vanskeligt for de ansatte i sundhedsvæsenet at navigere i anbefalingerne og de forskellige måder at inddele patienterne på. Vi har bestræbt os på at lave en så kort, præcis og overskuelig vejledning som muligt, så slutbrugerne ikke farer vild i den,« siger Anders Løkke Ottesen.

Den nye vejledning læner sig op ad, men følger ikke slavisk tidligere publicerede nationale – og internationale retningslinjer på området, da den nyeste evidens og udviklingen på KOL-området, samt de unikke danske forhold er inddraget i vejledningen.

Sværere at klassificere patienter korrekt

De fleste patienter med KOL behandles med inhalationsmedicin. De senere år har der været enighed om, at farmakologisk grundbehandling af KOL er langtidsvirkende, luftvejsudvidende medicin med beta-2-agonister (LABA) eller langtidsvirkende antikolinergt medicin (LAMA). Det globale initiativ for KOL (GOLD), hvis retningslinjer følges over det meste af verden, har inddelt KOL-patienter i fire hovedgrupper (A, B, C, D) med hver fire undergrupper. I GOLD-vejledningen fra 2015 blev sværhedsgraden af sygdom vurderet ud fra en algoritme baseret på lungefunktion, symptomscore og eksacerbationsrisiko. I den nyeste GOLD-vejledning fra 2017 er inddelingen af patienterne alene baseret på symptomscore og eksacerbationsrisiko.

Konsekvensen af dette skifte har ifølge Anders Løkke Ottesen været, at det er blevet sværere at finde frem til den rette behandlinger.

»GOLD har givet meget godt, men opdateringen fra 2017 var et skridt for hurtigt og et skridt for langt. Da A,B,C,D-inddelingen af patienterne blev introduceret i 2015, skabte det forvirring i de faglige miljøer. Vejledningen fra 2017, hvor lungefunktion ikke længere indgår i algoritmen, har bidraget yderligere til forvirringen og gjort det endnu sværere at klassificere patienter korrekt og finde en behandling til dem. Mængden af inhalatorer gør det ikke lettere,« siger han og tilføjer:

Han mener i lighed med andre læger, at der i den nyeste GOLD-vejledning mangler evidens for en del af de anbefalinger, der gives, bl.a. A,B,C,D-inddelingen.

»Det er mest af alt et dokument, der udpeger områder, som det kunne være interessant at forske i. Det er uheldigt‚« siger han.

Et af de vigtigste mål med den nye vejledning fra Dansk Lungemedicinsk Selskab har således været at gøre den så simpel som muligt, så der ikke hersker tvivl om, hvordan patienten skal behandles. Simplificeringen har udmøntet sig i en ny behandlingsalgoritme, som tager udgangspunkt i de tre overordnede medicinske behandlingsmuligheder, der findes til KOL-patienter: LABA, LAMA og inhalationssteroid (ICS).

Tre trin i behandlingen

Behandlingsalgoritmen består af tre trin. På trin et skal den sundhedsfaglige tage stilling til, om patienten skal behandles med LABA eller LAMA, mens de følgende to trin beskriver den videre fremgangsmåde, hvis patienten fortsat har åndenød eller andre symptomer efter at være sat i behandling med LABA eller LAMA.

»Der har været meget snak om prisen på LABA og LAMA. Jeg mener, at den diskussion i dag er irrelevant. Dels er der ikke længere den store prisforskel på de to typer medicin, og dels kan der være afledte udgifter ved begge behandlinger, som produktprisen ikke i sig selv siger noget om. Det mest essentielle er, som vi skriver i den nye vejledning, at finde et produkt til patienterne, som de er trygge ved og kan finde ud af at betjene,« siger Anders Løkke Ottesen.

Det skal imidlertid ikke forstås sådan, at den nye vejledning lægger fuldstændig afstand til GOLD, understreger Anders Løkke Ottesen. Den er blot gjort mere brugervenlig, og de steder i GOLD, som ikke er evidensbaserede, er udeladt. Og endelig er den tilpasset danske forhold.

»GOLD er et globalt initiativ, og derfor er anbefalingerne udformet på en måde, så de også kan efterleves i lande, hvor de diagnostikken og behandlingsmulighederne er meget anderledes end i Danmark. Det mener vi er uetisk at håndhæve i et land, hvor vi faktisk har ressourcer til at give patienterne en bedre udredning og behandling,« siger Anders Løkke Ottesen.

Han fremhæver korttidsvirkende, luftvejsudvidende medicin som et eksempel. Disse præparater har ikke dokumenteret effekt ud over at være symptomlindrende.

»I et land som Danmark kan vi ikke forsvare at give symptombehandling til patienter, som har en kronisk sygdom med det argument, at de korttidsvirkende præparater er billigere,« siger Anders Løkke Ottesen.