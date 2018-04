Korsang skal give KOL-patienter bedre kontrol over deres sygdom

Et landsdækkende forskningsprojekt undersøger, om sangtræning kan afhjælpe åndenød, hoste og manglende åndedrætskontrol samt øge KOL-patienters livskvalitet på samme niveau, som fysisk træning kan. Viser det sig at være tilfældet, vil det åbne op for at udvide paletten af rehabiliteringstilbud til patientgruppen, vurderer projektets leder.

Sanglærer Mette Abraham går rundt imellem de ti stole, der er placeret i en stor cirkel i et mødelokale på Faxe Sundhedscenter. Hun følger nøje med, mens deltagerne koncentreret udfører den åndedrætsøvelse, hun har instrueret dem i. De skal holde sig for næsen, mens de imiterer en vejrtrækning. En gang imellem stopper Mette Abraham op og lægger forsigtigt en hånd på ryggen af deltagerne for at sikre sig, at de udfører øvelsen korrekt: Mellemgulvet skal udvide sig både for- og bagtil.

Koret på Faxe Sundhedscenter er en del af et større landsdækkende studie, der undersøger effekten af sangtræning for mennesker med KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom). Det hold KOL-patienter, Mette Abraham denne tirsdag formiddag underviser, lever et liv med nedsat lungefunktion og kæmper dagligt med åndenød, hoste og manglende åndedrætskontrol. De opfylder således kravene til at indgå i et kommunalt rehabiliteringstilbud. Forhåbningen er, at de ved at deltage i det ti uger lange forløb med sangtræning to gange om ugen kan vinde en del af kontrollen med deres åndedræt tilbage.

»KOL-diagnosen betyder, at jeres mellemgulvsmuskulatur konstant er spændt. Det er bl.a. det, der får jer til at hive efter vejret og hoste. Derfor laver vi de her øvelser, hvor vi arbejder med at få muskulaturen til at slappe af, så nervesystemet falder til ro, og ilten kan komme godt rundt i kroppen,« instruerer Mette Abraham, mens hun fortsætter sin runde mellem stolene.

Det er små skridt hver gang, men efter de ti uger regner Mette Abraham med, at deltagerne vil føle, at KOL-diagnosen ikke længere lægger fuldstændig beslag på, hvordan de lever deres liv.

Foto: Privat

En del af et større kompleks

Studiet udspringer fra Lungemedicinsk Forskningsenhed på Næstved Sygehus og Institut for Klinisk Medicin – Center for Music in the Brain ved Aarhus Universitetshospital. 11 kommuner fordelt over hele Danmark bidrager med deltagere. De første kommuner inkluderede patienter i efteråret 2017, mens andre – heriblandt Faxe Kommune – begyndte inklusionen i foråret i år. De sidste kommuner kommer med til august 2018. I alt vil ca. 200 KOL-patienter deltage i projektet.

I dag er det standardiserede rehabiliteringstilbud inden for træning til KOL-patienter fysisk træning. Studiet skal undersøge, om patienterne har lige så stor effekt af sangtræning, som de har af et fysisk træningsforløb. Overlæge og forskningslektor Uffe Bødtger fra lungemedicinsk afdeling på Næstved Sygehus er forskningsleder på projektet, og han er spændt på udfaldet af studiet.

»Vi ved, at lungerehabilitering har et væld af positive effekter for KOL-patienter. Deres levetid forlænges, livskvaliteten øges og indlæggelseshyppigheden falder. Vores udfordring er, at vi ser et stort frafald, og at en del KOL-patienter aldrig tager imod tilbuddet – sandsynligvis fordi de ikke føler, at de har overskud til at træne. Derfor er vi på jagt efter alternativer til den fysiske træning – og her kommer sangtræningen ind i billedet,« siger Uffe Bødtger.

KOL-patienter er ofte hyperinflaterede og har svært ved at tømme lungerne tilstrækkeligt for ilt. Det påvirker mellemgulvet (diafragma) – den vigtigste vejrtrækningsmuskel – som efter et længere sygdomsforløb bliver slap og mindre bevægelig. Med en svækket diafragma øges belastningen af de andre vejrtrækningsmuskler, f.eks. skulderåget. Disse muskler er svagere og udtrættes lettere, hvilket betyder, at patienterne får sværere ved at kontrollere vejrtrækningen og får åndenød ved lav fysisk belastning. Sangtræning handler netop om at få kontrol over åndedrættet ved at styrke brugen af mellemgulvet, hvorfor denne type træning potentielt kan vise sig at være et alternativ til fysisk træning.

»I England og Holland har de i flere år haft KOL-kor, og erfaringerne herfra viser, at patienterne oplever stor glæde og samhørighed ved at have et musikalsk samvær med andre – det påvirker deres livskvalitet enormt positivt. Men om det har effekter derudover – om det flytter noget rent fysiologisk – det er ikke hidtil blevet undersøgt,« forklarer Uffe Bødtger.

Han understreger, at det er vigtigt med et randomiseret studie, der kan vise, om sangtræning har effekter, som er sammenlignelige med fysisk træning, førend sangtræning kan tilbydes som et ligeværdigt alternativ i et lungerehabiliteringsforløb.

Foto: Colourbox

Et indledende fingerpeg

De 200 KOL-patienter, der deltager i studiet, bliver randomiseret til enten ti ugers fysisk træning eller ti ugers sangtræning. Begge grupper modtager desuden ydelser, der normalt er en del af et lungerehabiliteringsforløb, f.eks. kostvejledning, undervisning i rygestop, sygdomsforståelse og brug af inhalationsmedicin, samt ergoterapeutisk vejledning.

Før og efter forløbet får deltagerne undersøgt deres lungefunktion og muskelstyrke, og de svarer på spørgeskemaer, som afklarer sammenhængen mellem interventionen og deres livskvalitet. En intervention er ikke meget værd, hvis den påvirker patienternes livskvalitet negativt, pointerer Uffe Bødtger. Endelig foretager patienterne en 6-minutters gangtest. Resultatet af testen er et veletableret surrogatmål for, hvor selvhjulpne og fysisk velfungerende patienterne er før og efter interventionen, og det siger noget om deres risiko for at opleve forværringer eller død.

»Med det setup, vi har valgt, kan vi ikke sammenligne risikoen for død og forværringer blandt de to grupper. Det er der ganske enkelt for få patienter til, og forløbene er for kortvarige. Men vi har valgt set-uppet for hurtigt at få et praj om, hvorvidt patienterne får det samme ud af sangtræning, som de får af det standardiserede lungerehabiliteringsforløb,« siger Uffe Bødtger og fortsætter:

»Hvis det er tilfældet, så lægger det op til et større studie, hvor vi også ser på bl.a. død og risiko for forværringer. Aktuelt er vi blot ved at afklare, om der er potentiale for at gå videre.«

Forskningsprojektet er sat op i 11 kommuner for at tilstræbe en almengyldighed og undgå, at en afvigende kommune farver resultaterne i en enten positiv eller negativ retning.

Flere alternativer i sigte

Uffe Bødtger kan endnu ikke udtale sig om foreløbige resultater fra projektet, da dataanalysen først påbegyndes, når samtlige kommunale forløb er afsluttet. Han kan dog løfte sløret for, at frafaldet blandt alle projektdeltagere hidtil har været beskedent.

»Min forventning er, at fysisk træning har en større effekt end sangtræning, fordi denne type træning belaster kroppen mere. Omvendt forestiller jeg mig, at de patienter, som er med i et kor, tager sangen med hjem og dermed får vedligeholdt deres træning bedre. Med det in mente er det meget muligt, at de to træningsformer viser sig at være lige effektive,« siger Uffe Bødtger.

Foruden at være et alternativ for de KOL-patienter, som ikke ønsker – eller som har svært ved – at følge fysiske træningsforløb er sangtræning et mindre omkostningstungt rehabiliteringstilbud. Et andet perspektiv er, ifølge Uffe Bødtger, at sangtræning kan vise sig at være lettere at vedligeholde end fysisk træning.

»Mange mister desværre den opnåede træningseffekt inden for et år, fordi der ofte ikke er en naturlig fortsættelse af den ugentlige træning, når rehabiliteringsforløbet stopper,« siger han.

Uffe Bødtger tilføjer, at han håber, at forskningen i sang og KOL vil åbne op for, at fagmiljøerne landet over begynder at tænke i andre alternativer til den fysiske træning, så viften af tilbud kan bredes endnu mere ud.

De endelige resultater fra forskningsprojektet forventes at ligge klar i starten af 2019. Det er ph.d.-studerende Mette Kaasgaard fra Institut for Klinisk Medicin – Center for Music in the Brain ved Aarhus Universitetshospital, der står for den daglige projektledelse. Studiet udføres i samarbejde med professor Peter Vuust fra Aarhus Universitet, overlæge Ole Hilberg fra Vejle Sygehus og overlæge Anders Løkke Ottesen, Aarhus Universitetshospital.