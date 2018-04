Nævn klar med ny anbefaling af tilskud til astma- og KOL-medicin

Tilskuddet til kombinationerne af en langtidsvirkende beta-2-agonist (LABA) og inhalationssteroid (ICS) skal klausuleres. Det mener Medicintilskudsnævnet, der har sendt sin anbefaling om tilskudsstatus for medicin mod astma og KOL til Lægemiddelstyrelsen.

Medicintilskudsnævnet har lagt vægt på, at der er et overforbrug af inhalationssteroid (ICS) til patienter med KOL, hvilket nævnet ikke mener er hensigtsmæssigt, skriver Lægemiddelstyrelsen i en nyhed på styrelsens hjemmeside.

De korttidsvirkende antikolinergika (SAMA) samt kombinationerne af en korttidsvirkende beta-2-agonist (SABA) og en SAMA, bør kun bruges til de patienter, der ikke kan behandles med en SABA alene, mener nævnet.

Tilsvarende mener nævnet, at kombinationerne af en langtidsvirkende muskarin antagonist (LAMA) og en langtidsvirkende beta-2-agonist (LABA) kun bør bruges, hvis patienten ikke kan behandles med den ene slags medicin alene. Derfor anbefaler nævnet, at tilskuddet til disse grupper af medicin klausuleres.

Inden for gruppen af LABA er der prisforskelle, og nævnet anbefaler, at tilskuddet til de dyrere LABA klausuleres til de patienter, der ikke kan behandles med en af de billigere LABA med generelt tilskud. Nævnet mener ikke, at der er grund til at anbefale ét inhalationsdevice frem for et andet, og vurderer, at langt hovedparten af patienterne kan skifte fra et device til et andet.

Lægemiddelstyrelsen vil nu se på Medicintilskudsnævnets anbefaling og herefter træffe afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for medicin mod astma og KOL.

Processen for revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod KOL og astma har været længe undervejs. Processen begyndte i efteråret 2014, og i januar 2015 sendte Medicintilskudsnævnet det første forslag i høring. Det fjerde forslag blev sendt ud med frist i begyndelsen af november i år.

I et tidligere høringssvar fra Dansk Lungemedicinsk Selskab fremgår det, at der i løbet af de ca. tre år, der er gået, siden Medicintilskudsnævnet bebudede en revurdering af tilskudsstatus til lægemidler mod KOL og astma, er priserne på disse lægemidler faldet betydeligt. De tidligere prisforskelle er udjævnet, og derfor er grundlaget og behovet for at revurdere tilskuddene til astma- og KOL-medicin reelt bortfaldet, skriver selskabet.