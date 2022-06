Antallet af lungefunktionsundersøgelser i almen praksis er fortsat i bund

Et år inde i coronapandemien er antallet af lungefunktionsundersøgelser i almen praksis fortsat reduceret til en tredjedel. Det får flere aktører til at efterlyse handling. Et højere antal undersøgelser er ikke et mål i sig selv, lyder svaret fra Dansk Selskab for Almen Medicin.