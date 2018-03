Forkert vejrtrækning er en af de hyppigste årsager til, at astmapatienter kæmper en svær kamp med at få kontrol over deres sygdom. Fysioterapi kan reducere åndedrætsproblemerne markant, og det kan betyde, at færre patienter har brug for behandling med dyre biologiske lægemidler.

Den ældre færøske mand var en skygge af sig selv, da han første gang trådte ind ad døren på lungemedicinsk forskningsenhed på Bispebjerg Hospital. Han havde det meste af sit liv arbejdet med at sprænge fjeld. Et erhverv, der havde eksponeret ham for store mængder stenstøv i lungerne, og som havde fået ham til at udvikle astma og opleve problemer med vejrtrækningen. Mens han tidligere havde været et socialt og aktivt menneske, isolerede han sig nu. Hverken hans kone eller naboerne i landsbyen kunne få ham ud ad døren.

Efter otte ugers fysioterapeutisk træning var han som forandret! Han havde fulgt rutinen til punkt og prikke: Mindst to gange ti minutters vejrtrækningsøvelser hver dag. Ved forløbets afslutning havde han genvundet kontrollen med sit åndedræt og kunne stolt fortælle, at han på daglig basis gik lange ture i fjeldet med sine to hunde. Hans kone smilede også lidt mere nu, måtte han erkende.

Det er ikke raketvidenskab, det vi laver – ’keep it simple’er vores motto. Martin Dam Sørensen, fysioterapeut, lungemedicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital

Anekdoten om den ældre færøske mand er langtfra det eneste eksempel på, hvordan et nyt fysioterapeutisk træningsforløb, som lungemedicinsk forskningsenhed på Bispebjerg Hospital udbyder til patienter med svær astma og vejrtrækningsproblemer, gavner og glæder patientgruppen. Langt størstedelen af de inkluderede patienter har oplevet, at forløbet har reduceret deres vejrtrækningsproblemer.

»I de år, jeg har arbejdet med svær astma, har jeg haft patienter, der – trods store doser medicin – ikke har opnået kontrol med sygdommen. For nylig undersøgte vi komorbiditeter til svær astma i et stort studie her på afdelingen. Det viser sig, at 25 pct. af patienterne lider af dysfunktionel vejrtrækning. Disse patienter har stor gavn af at lave vejrtrækningsøvelser, da en stabilisering af åndedrættet eliminerer mange andre uhensigtsmæssige symptomer,« siger Celeste Porsbjerg, overlæge på lungemedicinsk afdeling på Bispebjerg Hospital, som har taget initiativ til at etablere det fysioterapeutiske tilbud til patientgruppen.

Dysfunktionel vejrtrækning er kendetegnet ved et for hurtigt og samtidig overfladisk åndedræt, kronisk hyperventilation. En person, der hyperventilerer, udvasker mere CO2 end normalt, hvilket ændrer blodets pH-værdi. Forskydningen af pH-værdien medfører fysiologiske forandringer i kroppen, fordi respirationscentret bringes ud af kontrol, og det autonome nervesystem kronisk er i alarmberedskab. Patienterne kan f.eks. opleve at have sløret syn, mavesmerter, trykken for brystet og snurren i fingrene.

Patienter med dysfunktionel vejrtrækning har tit følelsen af at være kastebolde i systemet. Celeste Porsbjerg, overlæge, lungemedicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital

»Patienter med dysfunktionel vejrtrækning har tit følelsen af at være kastebolde i systemet. De diffuse symptomer gør, at de over årene er blevet udredt for et væld af sygdomme, f.eks. hjerteproblemer, hjernetumorer og psykologiske lidelser – uden at årsagen til problemet er blevet identificeret. Det er dybt frustrerende for patienterne og dyrt for hospitalsvæsenet,« siger Martin Dam Sørensen, der sammen med Lone Schaadt udgør det team af fysioterapeuter, som varetager den fysioterapeutiske træning med patienterne.

Genvinder kontrollen

Fysioterapien strækker sig over to måneder. Indledningsvis møder patienterne op til en times forundersøgelse, hvor Martin Dam Sørensen eller Lone Schaadt optager anamnese baseret på spørgeskemaer, hvori patienterne har forholdt sig til deres vejrtrækningsproblemer, mentale og fysiologiske symptomer, samt observationelle undersøgelser. Herefter instrueres patienterne i, hvordan de i to gange ti minutter hver dag træner vejrtrækningen. I løbet af de næste otte uger møder patienterne op på hospitalet to gange for at blive evalueret og korrigeret i genoptræningen af deres vejrtrækning.

»Vi observerer patientens vejrtrækning og sammenholder den med den symptomscore, som spørgeskemaerne viser. På den baggrund tilpasser vi det fysioterapeutiske standardprogram efter patientens behov. Nogle patienter har brug for at få korrigeret dybden af åndedrættet, mens andre skal arbejde med frekvens eller deres lufthunger,« siger Lone Schaadt.

Vi har indhentet den bedste evidens fra udlandet og tilpasset den de danske forhold Martin Dam Sørensen, fysioterapeut, lungemedicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital

Martin Dam Sørensen supplerer: »Det er ikke raketvidenskab – ‘keep it simple’ er vores motto. Vi udstyrer patienterne med simple redskaber til at genvinde kontrol over åndedrættet. Men fordi en forkert vejrtrækning har så mange uønskede og ubehagelige følgevirkninger, så føles det for mange, som om de får kontrollen over deres liv tilbage.«

For de fleste patienter gælder det, at de har vanskeligt ved at koble en dato eller en bestemt begivenhed til deres vejrtrækningsproblemer. Det kommer ligesom snigende, forklarer Lone Schaadt.

»Problemerne mærkes for de fleste især i forbindelse med motion eller stressede situationer. Hos andre er problemerne så udtalte, at de har svært ved at spise eller tale uden at blive forpustede og hive efter vejret. Koncentrationsbesvær er også en følgevirkning. Vi ser en del patienter, der er langtidssygemeldte på grund af vejrtrækningsproblemer – det er meget invaliderende.«

Behandlingen tager udgangspunkt i respirationscentret og i at lære patienterne at slappe af i musklerne i overkroppen og omkring halsen og kæben. En betydelig del af forløbet handler desuden om at forklare patienterne, hvordan centret reguleres, og hvordan et dysfunktionelt åndedræt påvirker krop og sind. F.eks. er det vigtigt at forklare, hvad der sker i kroppen, når CO²-niveauet falder: Hvis hjernen over en lang periode har været vant til at arbejde under et lavt CO²-niveau, vil det føles meget ubehageligt, når CO²-niveauet stiger – nogle patienter beskriver det ligefrem som en følelse af at være i en livstruende tilstand.

Indledningsvis vil det derfor være voldsomt angstprovokerende for mange patienter at blive bedt om at gå op ad en trappe med lukket mund og trække vejret gennem næsen. Eller blot ligge på en briks med lukkede øjne og trække vejret dybt ned i maven.

De to fysioterapeuter understreger, at tilgangen adskiller sig fra f.eks. yoga og mindfulness ved at anvende nogle andre principper for at korrigere vejrtrækningen, som tager afsæt i den enkelte patients vejrtrækningsproblemer.



Færre i biologisk behandling

Behandlingstilbuddet henvender sig primært til patienter i højdosis astmabehandling, som fortsat døjer med vejrtrækningsproblemer og manglende sygdomskontrol.

»Hos nogle patienter gælder det, at en dysfunktionel vejrtrækning fremprovokerer en række astma-lignende symptomer, som kan forveksles med svær astma. Hos andre ser det ud til, at problemerne med vejrtrækningen er en ekstra komplikation til den svære astma. I begge tilfælde har det positiv effekt på sygdomsbilledet at stabilisere vejrtrækningen,« siger Celeste Porsbjerg og fortsætter:

»Hvis vi som speciallæger alene holder os til den validerede symptomscore for astmakontrol – og undlader at tage højde for vejrtrækningsproblemer – så kommer det fejlagtigt til at se ud, som om den pågældende patient generelt har meget dårlig sygdomskontrol. Det er en faldgrube, som risikerer at føre til overbehandling.«

Ud over at forbedre patienternes tilstand markant understreges vigtigheden af at fokusere målrettet på åndedrætsproblemer hos patienter med svær astma, ifølge Celeste Porsbjerg, af, at de dyre biologiske lægemidler for få år siden gjorde deres indtog på astmaområdet. Kriteriet for, at en patient sættes i behandling med et biologisk lægemiddel, er, at patienten – trods maksimal behandling med anden medicin – fortsat har mange astmasymptomer.

»Det koster 120.000 kr. om året at have en astmapatient i biologisk behandling. Nogle af de patienter, der kandiderer til biologisk behandling, burde nok snarere få hjælp til at kontrollere deres vejrtrækning. Ved at blive bedre til at selektere patientgruppen kan vi sandsynligvis spare en del af de ressourcer, der i dag går til biologisk medicin,« siger Celeste Porsbjerg.

En opgørelse fra lungemedicinsk forskningsenhed på Bispebjerg Hospital viser desuden, at graden af astmakontrol øges parallelt med, at den dysfunktionelle vejrtrækning stabiliseres. Det indikerer, at de patienter, der opnår god kontrol med deres vejrtrækning, over tid kan trappes ned i medicin. De hidtidige erfaringer viser, at effekten af fysioterapi ikke afhænger af patientens udgangspunkt: En patient med meget svær astma har tilsyneladende lige så stor gavn af fysioterapeutisk træning som en patient med færre astmasymptomer.

Mulighederne for at justere på vores behandlinger rinder ud, og vi skal se efter nye måder at forbedre patientforløbene Celeste Porsbjerg, overlæge, lungemedicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital.

Celeste Porsbjerg værdsætter den ekstra »båndbredde«, som fysioterapi tilfører repertoiret af tilbud til de svært syge astmapatienter.

»Vi favner hele skalaen fra biologisk behandling med antistoffer til den mere ‘hands-on’ fysioterapi. Det giver os mulighed for at skræddersy behandlingsforløb, der tilgodeser patienternes individuelle behov.«

Udenlandske erfaringer

I Storbritannien, Australien og New Zealand har der længe været tradition for at behandle astmapatienter med fysioterapi. Den tradition er ikke slået igennem i Danmark – eller resten af Norden. Celeste Porsbjerg antager, at de danske speciallæger i lungemedicin primært har haft fokus på at justere den farmakologiske del af behandlingen.

»I 90’erne revolutionerede inhalationsmidlerne astmaområdet – siden hen de biologiske midler. Nu fornemmer jeg, at vi er i en æra, hvor mulighederne for at justere på eksisterende behandlinger er ved at rinde ud, og vi begynder at se os om efter andre måder at forbedre patienternes sygdomsforløb, f.eks. med fysioterapi,« siger Celeste Porsbjerg.

Den begrænsede erfaring med fysioterapeutisk behandling til astmapatienter har fordret en stor interaktion med udenlandske eksperter. Lone Schaadt og Martin Dam Sørensen har ikke tidligere arbejdet med vejrtrækningsproblemer i relation til astma, men beskæftiget sig med KOL-rehabilitering og genoptræning efter operation i maven. For at ruste sig til de nye udfordringer har fysioterapeuterne bl.a. været på ophold i London samt kommunikeret hyppigt med eksperter fra nær og fjern.

»Vi har indhentet den bedste evidens fra udlandet og tilpasset den de danske forhold,« siger Martin Dam Sørensen.

Forløbet på lungemedicinsk afdeling på Bispebjerg Hospital er bl.a. inspireret af den model, der kaldes BETTER-modellen. Modellen søger at skabe kontrol over respirationscenteret og dermed stabilisere vejrtrækningen ved at fokusere på bl.a. taleteknik, træning og søvnrytme ud fra en helhedsorienteret teori om, at vejrtrækningsproblemer er komplekse og skal håndteres derefter.

»Åndedrætscentret er styret autonomt, og det koster tid og viljestyrke at ændre modus. Men vores erfaring er, at patienter, som bliver ved at lave vejrtrækningsøvelserne hjemme, oplever klare forbedringer. De bliver bevidste om deres ‘mønstre’,« siger Martin Dam Sørensen og tilføjer, at forudsætningen for succes er, at patienterne fortsætter med at træne deres vejrtrækning efter de otte uger, forløbet varer.

Lone Schaadt supplerer: »Det er fantastisk at se patienterne efter otte uger. Der er mange, der spontant fortæller os, at de nu kan cykle til og fra arbejde, løbe en tur eller gå ud med venner uden at være nervøse og hæmmede af deres vejrtrækning. De har fået styring over deres liv igen og føler sig trygge ved at have fået redskaber til at tackle et eventuelt anfald,« siger hun.

Bred interesse udefra

Celeste Porsbjerg oplever hyppigt at få henvendelser fra lungemedicinske specialister, som ønsker at adoptere forløbet på deres afdelinger. Det får hende til at efterspørge ressourcer til at afholde kurser og efteruddannelsesforløb.

»Aktuelt er det kun Lone og Martin, der kan varetage forløbene, så der er virkelig behov for en strategi for, hvordan vi får uddannet flere fysioterapeuter. Og så vil det klart også være at foretrække, at praksislægerne får kendskab til procedurerne,« siger Celeste Porsbjerg.

Hun fortsætter: »Astmapatienter er én ting. Gruppen af KOL-patienter døjer også ofte med vejrtrækningsproblemer. De kunne med fordel være de næste, der blev tilrettelagt et fysioterapeutisk forløb til.«

Fysioterapien på lungemedicinsk afdeling er tilrettelagt sådan, at de erfaringer, fysioterapeuterne gør sig, indberettes og evalueres, så forløbet kan justeres og optimeres og indgå i et forsknings-setup.