Iltrobot skal forbedre sikkerheden for KOL-patienter

Ledende overlæge på Medicinsk enhed på Hvidovre Hospital, Ejvind Frausing, begyndte i sidste uge at teste den iltrobot, han siden 2011 har haft under udvikling. De første resultater ser lovende ud, og han forventer, at robotten vil øge patientsikkerheden, forkorte indlæggelsestiden og frigøre sygeplejerskeressourcer på de medicinske afdelinger landet over.

I dag er iltbehandling på hospitaler og i hjemmet manuelt styret, men det vil en ny robot lave om på. Siden 2011 har Ejvind Frausing, der er specialeansvarlig overlæge i lungemedicinsk sektion på Hvidovre Hospital, i samarbejde med en gruppe forskere fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og it-virksomheden Pactor udviklet en iltrobot, der automatisk regulerer ilttilførsel og iltflow. I sidste uge begyndte Ejvind Frausing at teste robotten på KOL-patienter, og de første resultater ser lovende ud.

»Vi er stadig tidligt i processen, men de foreløbige resultater ser vældig positive ud. Det ser ud til, at robotten holder patienterne med den rette iltmætning og det rigtige flow i langt størstedelen af den tid, de er indlagt. Og det er jo ikke altid tilfældet, når iltbehandling monitoreres manuelt,« siger Ejvind Frausing.

Iltrobotten, der har fået navnet O2matic, fungerer sådan, at patienten får en klemme på fingeren, som sender informationer om iltmætning i blodet, iltflowet og pulsen til et apparat. Ud fra disse informationer regulerer apparatet ilttilførslen op eller ned afhængig af, hvad patienten har brug for.

Bedre kontrol med ilten

Det er afgørende for patientsikkerheden, at iltbehandlingen er reguleret korrekt, så patienten hverken får for meget eller for lidt ilt. Det første kan få den konsekvens, at patienten ophober for meget kuldioxid i blodet. Det hæmmer vejrtrækningen og kan i værste fald betyde, at patienten ender i respirator. For lidt ilt i blodet risikerer at give vævsskader og dårligere restitution. I dag er det sygeplejersker, der med bestemte intervaller kontrollerer, at patienten får tilført den korrekte mængde ilt. Det tager tid, og setuppet indebærer en risiko for, at patientens iltbehov ændrer sig imellem kontrollerne.

»Robotten er indstillet til at regulere patienterne, så de ligger med en iltmætning på mellem 88 og 92 pct. – ligesom de internationale retningslinjer foreskriver. Falder iltmætningen til under 88 pct. skruer robotten op for ilttilførslen, og stiger den til over 92 pct., skruer den ned. Sker der voldsomme ændringer uden for normen, har robotten en alarmfunktion, der tilkalder afdelingens personale,« siger Ejvind Frausing.

Som standard er robotten indstillet med et iltflow-interval på nul til seks liter pr. min. og advarer således, hvis iltflowet stiger til over seks liter pr. min. Hovedparten af de indlagte KOL-patienter skal reguleres efter det standardiserede iltflow-interval, men robotten kan – i tilfælde, hvor det er påkrævet – indstilles til at regulere efter et større eller mindre interval.

Et canadisk firma har for kort tid siden frigivet et sammenligneligt produkt på det amerikanske marked. Et af de studier, der lå til grund for godkendelsen, viste, at patienter, hvis iltbehandling blev styret manuelt, havde en korrekt iltmætning i 50 pct. af den tid, de var indlagt. For patienter, hvis iltbehandling blev reguleret automatisk, var det tilfældet i 80 pct. af tiden.

Kortere indlæggelsestider

Foruden at forbedre patientsikkerheden vil robotten, ifølge Ejvind Frausing, frigøre mærkbare ressourcer på de medicinske afdelinger, da sygeplejerskerne ikke længere vil være nødsaget til at overvåge iltbehandlingen manuelt. En opgave, de i dag i gennemsnit bruger ca. halv time på pr. patient, viser en intern undersøgelse, som Hvidovre Hospital har udarbejdet.

»Det ressourcemæssige er endnu en kæmpe stor gevinst ved at automatisere iltbehandlingen. Jeg bliver bekræftet af sygeplejerskerne på afdelingen. De er enormt begejstrede og ser meget frem til at indføre det nye princip på afdelingen,« siger Ejvind Frausing.

Et sidste vigtigt aspekt ved den automatiserede overvågning og regulering af iltbehandlingen er, at den forventeligt vil sænke indlæggelsestiden med ca. en halv dag for alle KOL-indlæggelser, siger Ejvind Frausing. Robotten måler iltmætningen hvert sekund og nedregulerer ilttilførslen, så snart det er muligt. Det betyder, at patienterne kan trappes ud af iltbehandlingen og udskrives hurtigere fra hospitalet, end det er tilfældet i dag.

»At vi hurtigere og med større sikkerhed kan nedtrappe iltbehandlingen, vil spare hospitalerne for mange penge. I Danmark bruges der årligt omkring 100.000 sengedage på KOL-indlæggelser,« siger Ejvind Frausing.

Parallelt med, at effekten af den automatiserede iltbehandling testes, ser projektsygeplejerske fra lungemedicinsk afsnit Charlotte Sandau, om KOL-patienterne føler sig trygge ved den nye teknologi. At det er en robot – og ikke en sygeplejerske – der regulerer iltbehandlingen.

Sælges til udlandet

Indledningsvis tester Ejvind Frausing robotten på 30 KOL-patienter indlagt på Hvidovre Hospital grundet forværringer i sygdomstilstanden. Halvdelen får manuel iltbehandling, mens den anden halvdel får automatiseret behandling. For efterfølgende at undersøge, hvor hurtigt patienter i henholdsvis manuel og automatiseret behandling kan udskrives efter indlæggelse, inkluderes yderligere 270 patienter i studiet.

De endelige resultater vil efter planen ligge klar om et år. O2matic forventes CE-mærket, når de foreløbige resultater foreligger i slutningen af 2018. Ambitionen er, at iltrobotten skal sælges til andre hospitaler i Danmark og på sigt i udlandet.

»Vi starter med at teste robotten på en veldefineret population – KOL-patienterne, men jeg kan ikke forestille mig andet, end at robotten også vil være relevant på afdelinger ud over de lungemedicinske, f.eks. akutafdelinger eller pædiatriske afdelinger,« siger Ejvind Frausing.

Næste skridt er, ifølge Ejvind Frausing, at udvikle en iltrobot til patienter, der bruger hjemmeilt. Patienter, der bruger hjemmeilt, får typisk besøg af en iltsygeplejerske hver tredje-sjette måned. Ind imellem kontrolleres deres iltmætning ikke.

»Vi har en klar forventning om, at patienter, der bruger hjemmeilt, vil blive indlagt færre gange, hvis vi automatisererderes iltbehandling. Ganske enkelt fordi det giver os mulighed for at følge dem tættere og reagere hurtigere, hvis iltmætningen falder eller stiger. Den hypotese skal vi selvfølgelig efterprøve i et studie,« siger Ejvind Frausing.

Tilbage i 2013 blev udviklingen af iltrobotten støttet med 750.000 kr. fra Region Hovedstadens fond til offentlig-privat innovation i sundhedsvæsenet. Sidste år modtog Ejvind Frausing, Pactor og forskergruppen fra DTU syv mio. kr. fra Innovationsfonden til at videreudvikle robotten.