»Jeg kan ikke sige, hvornår vi begyndte at tale sammen med ministeriet, men der har været løbende dialog. Lige nu er jeg bare rigtig glad for, at der er landet en aftale.« Sådan lyder det fra Anders Kühnau (S), formand for Danske Regioner, om den overraskende aftale, som regeringen kunne offentliggøre i går, og som flytter ansvaret for at vedligeholde og drifte Dansk Patientsikkerhedsdatabase fra Styrelsen for Patientsikkerhed til Danske Regioner. Mandag i denne uge udløb ellers høringsfristen og dermed...