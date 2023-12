Sundhedsvæsenets vigtigste aktører var samlet til topmøde i Roskilde 8. december for at give deres bidrag til Sundhedsstrukturkommissionens arbejde med den fremtidige organisering af sundhedsvæsenet. Ikke overraskende havde begivenheden også trukket Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner til, og for anden gang på under én måned tørnede de to mastodonter sammen i en offentlig debat. Mastodonter i slagudveksling Baggrunden for slagudvekslingen var det overraskende nyrehug, som Anders Kühnau (S), formand for Danske Regioner, plantede i siden på KL under debatten...