Det er afgørende for patientsikkerheden, at de sundhedspersoner, som er tættest på patienterne, kan og tør råbe op, hvis der er kritisable forhold på hospitalerne. Sådan lyder det fra Jesper Fisker, der er administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse. Derfor er det ifølge direktøren dårligt nyt, at Dagens Medicins nylige undersøgelse blandt landets læger viser, at 85 pct. mener, at der er et generelt problem med lægers ytringsfrihed om kritiske forhold på deres arbejdsplads. »Det er rigtig skidt. Set fra et...