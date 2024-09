Poul Henning Madsen er cheflæge for den Fælles Akutmodtagelse på OUH, hvor han står i spidsen for flere hundrede ansatte. Derfor er han vant til at manøvrere, når der opstår uventede hændelser med kort varsel. Alligevel blev han målløs, da han til sin store overraskelse kunne konstatere, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet foreslår at nedlægge UTH-systemet. »Som leder bruger jeg indberetningssystemet til at få indblik i vores afdelings aktuelle tilstand. Jeg frygter, at en afskaffelse af databasen vil gøre det sværere...