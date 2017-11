Minister klar med lovforslag om forlængelse af økonomiloft

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Som varslet har regeringen fremsat et lovforslag om fastsættelse af et økonomiloft for almen praksis. Det sker i forlængelse af de kuldsejlede overenskomstforhandlinger mellem de praktiserende læger og regionerne, og formålet er at sikre et uændret økonomisk loft over almen praksis’ udgifter efter 1. september, når det nugældende loft udløber. I forbindelse med fremsættelsen fastslårfungerende sundhedsminister Karen Ellemann (V), at […]