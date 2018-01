Sundheds- og Ældreministeriet er så bekymret over Region Hovedstadens problemer med at få hospitalernes nye it-system Sundhedsplatformen til at spille sammen med Det Fælles Medicinkort, at det har bedt Region Hovedstaden om at komme med en redegørelse.

Det fremgår af et brev, som formanden for FMKs styregruppe har sendt til koncerndirektør Svend Hartling – og som Dagens Medicin har fået aktindsigt i.

»Det nationale program for FMK får desværre jævnligt henvendelser fra brugere om, at der opleves større udfordringer ved at anvende FMK korrekt i forbindelse med Sundhedsplatformen, ligesom programmet og Region Hovedstaden tidligere har været i dialog om udfordringerne ved integration til og brug af FMK,« skriver formand for FMKs styregruppe Nanna Skovgaard i brevet til koncerndirektøren.

Hun fortsætter:

»Styregruppen for FMK ønsker på den baggrund en status for anvendelse af FMK i Sundhedsplatformen. FMK-styregruppen er særligt optaget af at sikre, at Sundhedsplatformen kan understøtte FMK, så der sikres en god og sammenhængende medicinhåndtering og medicinoverblik både på sygehusene og i primærsektor, og at der ikke er fare for patientsikkerhed,« skriver hun, hvorefter hun foreslår ham i sin redegørelse at tage udgangspunkt i de fem mest kritiske udfordringer ved brug af FMK, hvilket omfang udfordringerne har og hvilke tiltag regionen har igangsat for løsning af udfordringen – sidst men ikke mindst efterspørger hun en tidsplan for, hvornår udfordringen er løst.

På vegne af FMK-styregruppen efterspørger hun også monitoreringstal fra Region Hovedstaden.

»De seneste tal er modtaget i maj 2016,« bemærker Nanna Skovsgaard, der beder om at få tilsendt redegørelsen i begyndelsen af april.

At FMK gør knuder ved integration med andre systemer som f.eks. Cosmic, er velkendt og har tidligere bl.a. ført til et midlertidigt shutdown af tjenesten.