Sundhedsplatformens implementering skal følges tæt fra politisk side for på sigt at sikre, at it-systemet bidrager til en høj kvalitet og patientsikkerhed på landets sygehuse. Det mener et enigt Regionsråd i Hovedstaden, der enstemmigt har vedtaget at nedsætte et dialogforum med bl.a. repræsentanter fra hospitalerne, regionsrådet og en række medarbejderorganisationer. »Tanken er, at vi som […]