Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

En fejl i Sundhedsplatformens medicinmodul for onkologiske og hæmatologiske afdelinger har betydet, at 11 patienter på hæmatologisk afdeling på Roskilde Sygehus ikke har fået den behandling, som lægerne på afdelingen havde ordineret. Samtlige patienter fik enten slet ikke den ordinerede behandling med vækstfaktorer eller fik behandlingen for sent. Ifølge konstitueret ledende overlæge Mikkel Dorff, hæmatologisk […]