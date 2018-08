Sundhedsministeren kalder det »faktuelt forkert«, når Region Hovedstaden og Region Sjælland forklarer, at de er nødt til at udskyde opdateringen af Sundhedsplatformen, fordi den nye opdatering af Landspatientregisteret er forsinket. LPR3 er klar til november, hvis regionerne ønsker det, siger Ellen Trane Nørby (V).

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Region Sjælland og Region Hovedstadens forklaring om at udsætte opdateringen af Sundhedsplatformen, fordi den nye opdatering af Landspatientregistret, LPR3, er forsinket, er »faktuelt forkert«. Det siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), der er uforstående over for de to regioners forklaring. »Det undrer mig meget, at Region Sjælland og Region Hovedstaden har meldt ud, at opdateringen […]