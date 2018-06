Rigsrevisionens afdækker så mange fejltrin i implementeringen af Sundhedsplatformen, at det giver minister og regionsråd grund til at seriøst at overveje, om systemet skal skrottes. Det vurderer It-professor Jørgen P. Bansler fra Københavns Universitet.

