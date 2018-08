Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Intensivlægerne i Østdanmark tror ikke på, at problemerne med Sundhedsplatformen kan løses på tilfredsstillende måde. Det var budskabet fra en delegation fra Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM), der i går var til møde med sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) for at diskutere udfordringer med Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Mødet […]