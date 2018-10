Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

En fejl i Sundhedsplatformen betyder, at fornyede recepter, hvor lægen har skruet op eller ned for dosis af et lægemiddel, ikke indeholder den ændrede dosering. Konsekvensen heraf er, at den label, apoteket påsætter lægemidlet ved udlevering til patienten, afspejler doseringen på den oprindelige recept. Det fremgår af et notat, som regionen har sendt ud til […]