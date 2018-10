En finurlighed i systemet ligger til baggrund for fejl i næsten 4.000 recepter i Sundhedsplatformen, siger koncerndirektør i Hovedstaden, Svend Hartling. Han meddeler, at alle tilfælde nu bliver gået igennem.

3.829 ordinationer af receptpligtig medicin er berørt af en fejl i Sundhedsplatformen, der betyder, at den dosis, der er fremgået af medicinpakkens label, har været forkert.

Koncerndirektør i regionen Svend Hartling forklarer, at fejlen skyldes, måden systemet er bygget op på. For når en læge sidder med en patient i et ambulatorium og skal ændre i patientens medicindosis, kræver det, at lægen afslutter systemet, inden han udskriver en ny recept til medicinen. Udskriver han medicinen, inden systemet har været lukket, vil den ‘gamle’ dosis fremgå af labelen.

»Så det er en finurlighed i systemet, men jeg vil egentlig gerne understrege, at jeg ikke synes, det er ulogisk, at lægen laver sin medicinhåndtering i én arbejdsprocess. Det er ikke mærkeligt, at man tænker, at man bare kan gøre det med det samme,« siger Svend Hartling og forklarer samtidig, at regionen allerede har ændret i systemet for at undgå lignende fejl i fremtiden:

»Det der sker nu, det er, at nu kommer der en markering op på skærmen, der fortæller, at det, der nu kommer til at stå på recepten, er dét her. Er du enig i det? Og så kan lægen ligesom sætte et flueben.«

Går alle kritiske tilfælde igennem

Koncerndirektøren beklager fejlen og understreger, at regionen tager problemet alvorligt. Derfor har man været inde og kigge tilbage i databasen over utilsigtede hændelser, hvor regionen har fundet ti tilfælde, der måske kan henføres til systemfejlen. Ingen af de ti har dog medført alvorlige skader.

»Vi har ikke kendskab til nogen, der er kommet til skade ved det her, men nu kigger vi det hele igennem for at sikre, at vi ikke overser en patient et eller andet sted. Det er mest alvorligt i forhold til, at det giver en mistillid til, hvorvidt systemet fungerer eller ej. Vi må bare erkende, at en medicineringsproces er ekstremt kompliceret og indeholder så mange delelementer, og vi forventer, at man har styr på dem alle sammen,« siger Hartling.

Fejlen blev først opdaget, da en læge henvendte sig til it-afdelingen og gjorde opmærksom på, at lægen havde oplevet problemet. Hvorvidt det var en patient, der havde opdaget problemet og henvendt sig til lægen, eller om lægen selv gjorde opdagelsen, ved Svend Hartling ikke, men selvom han ikke har kendskab til, at nogen skulle have fået alvorlige følger af fejlen, vil han sikre, at alle nødvendige tilfælde bliver gået igennem.

»Vi går med livrem og seler, og derfor går vi alle disse kritiske situationer igennem. Det gør vi selvfølgelig primært de steder, hvor stofferne er meget kraftige, eller hvis det har været en meget stor dosisændring,« siger han.

Dagens Medicin: Men har I løst problemet nu?

»Det mener vi, at vi har. Og kommer der nye, så løser vi også dem. Men jeg håber ikke, der kommer mere nu.«

Menneskelige fejl kan ikke undgås

Sundhedsplatformen har i forvejen været under beskydning længe, og fejlen fik medlem af regionsrådet i Region Hovedstaden Jacob Rosenberg (LA) til at rette skarp kritik af systemet, som han gerne ser udskiftet.

»Fejl på fejl vælter frem, og nye fejl afløser de gamle. Det er som om, det aldrig stopper. Tilliden er væk,« sagde han til Dagens Medicin torsdag.

Men Svend Hartling mener ikke, at der skal peges fingre af Sundhedsplatformen i dette tilfælde.

»Vi vil desværre aldrig undgå, at der sker menneskelige fejl, men vi kan prøve at lave så solide elektroniske systemer som overhovedet muligt. Og jeg mener i øvrigt også, at vi har noget, der er mere sikkert end vores gamle systemer. Der skete rigtig meget af den her slags, som vi i virkeligheden slet ikke havde styr på,« siger han.

Fejlen er anmeldt til Styrelsen for Patientsikkerhed, men det har ikke været muligt at få en kommentar fra styrelsen.

