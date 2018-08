Gratis HPV-vaccine til alle 12-årige drenge

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Regeringen foreslår, at alle 12-årige drenge skal tilbydes en gratis HPV-vaccine for at forebygge de forskellige former for kræft. Det skriver Sundheds- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse. »Vi ved, at HPV-vaccinen også hos drenge kan mindske risikoen for nogle kræftformer og en række sygdomme. Vaccinen kan virke forebyggende mod analkræft, og meget tyder på, at […]