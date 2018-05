Kræftens Bekæmpelse mister også sin formand

Dorthe Gylling Crüger stopper som formand for Kræftens Bekæmpelse, der allerede er midt i et direktørskifte. »Jeg er blevet interesseret i andre ting,« siger den afgående formand.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Kræftens Bekæmpelse skifter ud på sine to øverste poster så godt som samtidig. Allerede for nogle måneder siden meddelte den indflydelsesrige patientforening således, at den mangeårige administrerende direktør Leif Vestergaard 1. juni går af og inden da afløses af den tidligere departementschef Jesper Fisker. Og nu kan Dagens Medicin så fortælle, at formand Dorthe Gylling […]