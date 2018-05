Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger for screening af livmoderhalskræft skal give danske kvinder bedre mulighed for at deltage i screeningen.

Danske kvinder skal oftere deltage i screening af livmoderhalskræft. Det vil man sikre med en række nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen. Fokus i de nye anbefalinger er bl.a. er på at sikre, at alle kvinder har mulighed for at deltage i screeningen, skriver Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse. I dag deltager 25 pct. af kvinderne ikke i […]