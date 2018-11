Overlæger efterspørger retningslinjer for behandling ved mistanke om lungekræft

Der skal laves retningslinjer for patienter, der falder uden for Sundhedsstyrelsens pakkeforløb for lungekræft, men hvor lægen stadig har mistanke om lungekræft, mener overlæger.

Overlæger mener, at der på landsplan skal være retningslinjer for den store gruppe patienter, der falder uden for Sundhedsstyrelsens pakkeforløb for lungecancer. Den ene af dem er ledende overlæge på Diagnostisk Center i Silkeborg Ulrich Fredberg. Her sender praktiserende læger patienter, der går ind under kategorien ’low risk, but not no risk’, til en lavdosis […]