Nyt forskernetværk skal lægge kimen til skræddersyet opsporing af kræft

Lægers viden om risikofaktorer for at udvikle kræftsygdomme er så omfattende, at det kan lade sig gøre for nogle sygdomme at udvikle målrettede screeningsprogrammer, der nøje er tilpasset til den enkelte patients risikoprofil. Det vurderer kræftforsker Stig Egil Bojesen.