Overlæge: Oplagt at inddrage almen praksis i screening for lungekræft

I stedet for at lægge hele røntgenafdelinger ned med en national screening for lungekræft bør vi først indsnævre målgruppen. Her er de praktiserende læger en oplagt samarbejdspartner, lyder det fra Erik Jakobsen, leder af det lungekirurgiske afsnit på OUH.