Helen Bernt Andersen kørt i stilling som formand for Kræftens Bekæmpelse

Fhv. vicedirektør på Rigshospitalet Helen Bernt Andersen er hovedbestyrelsens kandidat til at blive ny formand for Kræftens Bekæmpelse. Hun vil efter alt at dømme blive valgt i forbindelse med repræsentantskabsmødet senere på måneden.

Det erfarer Dagens Medicin.

Efter en længere proces, hvor en række forskellige kandidater har været i spil, har Kræftens Bekæmpelses 31 mand store hovedbestyrelse således valgt at pege på den 62-årige sygeplejerske, der særligt har beskæftiget sig med det palliative område.

Formelt set skal Helen Bernt Andersen først vælges til hovedbestyrelsen ved Kræftens Bekæmpelses repræsentantskabsmøde 26.-27. maj, hvorefter bestyrelsen kan konstituere sig med hende som ny formand – en stilling, der blev ledig, da den nuværende formand, Dorthe Crüger, meddelte, at hun ikke ønskede at fortsætte.

Flere kandidater i spil

Ifølge Dagens Medicins oplysninger er valget faldet på Helen Bernt Andersen efter en længere proces, hvor mulige kandidater har afvist tilnærmelser fra Kræftens Bekæmpelses forretningsudvalg, mens andre er blevet valgt fra, fordi de blev anset for partipolitiske. Det gælder blandt andre fhv. formand for Danske Regioner Bent Hansen (S), som man valgte at se bort fra med den begrundelse, at han indtil for nyligt har været partipolitisk aktiv.

Blå bog Helen Bernt Andersen, 62 år 2018-

Direktionskonsulent, Rigshospitalet 2002-2017

Sygeplejedirektør/ vicedirektør, Rigshospitalet 1995-2002

Centerchefsygeplejerske/ centerdirektør, Juliane Marie Centret på Rigshospitalet 1981

Uddannet som sygeplejerske Fhv. formand for Foreningen for Palliativ Indsats

I sidste ende er Helen Bernt Andersen blevet vurderet som den stærkeste i det kandidatfelt, der var tilbage efter en form for udvælgelsesproces.

Helen Bernt Andersen afsluttede sin uddannelse som sygeplejerske i 1981. I 1995 blev hun centerchefsygeplejerske og senere centerdirektør på Juliane Marie Centret på Rigshospitalet.

I 2002 blev hun udnævnt som sygeplejedirektør på Rigshospitalet – en stilling, der med tiden ændrede betegnelse til vicedirektør. Ved 1. januar i år trådte hun hun så et skridt tilbage og forlod direktørstillingen for i stedet at blive direktionskonsulent samme sted.

Fokus på patienterne

»Helen Bernt Andersen omtales af kolleger som en meget afholdt faglig leder, der er god til at lytte – både til patienter og til medarbejdere. Gennem årene som leder har det ligget hende stærkt på sinde at fastholde fokus på patienternes perspektiv samt at udvikle behandlingen og sygeplejen, således at begge dele er af højeste faglige kvalitet,« skrev Politiken i forbindelse med Helen Bernt Andersens 60-års fødselsdag i 2015, hvor avisen også bemærkede, at Helen Bernt Andersen havde fokus på at skabe smukke omgivelser for patienterne.

Bliver Helen Bernt Andersen valgt som formand for Kræftens Bekæmpelse vil hun komme til at afløse Dorthe Crüger, der har haft posten siden 2015. Hun vil desuden skulle arbejde sammen med fhv. departementschef Jesper Fisker, der tiltræder som direktør i organisationen 1. juni, få dage efter repræsentantskabsmødet.

Helen Bernt Andersen er ifølge Kristeligt Dagblad gift med Peter Reinhold Jensen og har to voksne sønner.

Det har ikke umiddelbart været muligt at træffe Helen Bernt Andersen for en kommentar.